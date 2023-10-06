Украинец получил 13 лет колонии за шпионаж в Крыму

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам сведений о дислокации и перемещении российских военных в зоне спецоперации. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич, 1961 г.р., ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — написано в сообщении.

Как установило следствие, мужчина, помимо прочего, передавал представителям Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию о применяемых войсками РФ видами военной техники и вооружений. Данные сведения применялись украинской стороной при корректировке ударов по позиции ВС РФ.

В отношении агента СБУ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, то есть шпионаж»).

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что двое граждан Украины были признаны виновными и получили 15 и 16 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже в Крыму. Уточнялось, что осужденные обирали информацию о местах базирования и численности подразделений ВС РФ.

До этого, 20 сентября, на территории Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Новоайдара, который сотрудничал с СБУ. Отмечалось, что с начала прошлого года мужчина получал от Киева задания по сбору и передаче данных военного характера.