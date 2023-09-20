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В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ России задержали жителя поселка Новоайдар, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в среду, 20 сентября, в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Там уточнили, что задержанный, исходя из личных мотивов, передавал украинской стороне данные о скрытых позициях и местах дислокации военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«С начала 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках выполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о шпионаже.

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Ранее в этот день сообщалось, что жителя Барнаула задержали по подозрению в отравлении воды, предназначенной для мобилизованных военнослужащих, по указанию украинских спецслужб. Пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю указала, что гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил.

Мужчина заснял процесс отравления воды на видео и передал запись представителям Украины. В управлении ФСБ рассказали, что преступный умысел удалось пресечь.

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