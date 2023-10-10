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Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Житель Приморского края арестован по обвинению в шпионаже в пользу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил представитель регионального управления ФСБ РФ.

Мужчина по заданию украинских кураторов собирал для представителя ГУР информацию об объектах военной инфраструктуры Приморского края. По словам представителя ведомства, приморец осознавал возможность использования собранных сведений против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».

Как рассказал представитель УФСБ по Приморскому краю в беседе с «РИА Новости», в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее, 6 октября, Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам информации о дисклокации и перемещении российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Мужчина в том числе передавал украинским организациям сведения о применяемых российскими силами видах вооружений и военной техники, которые потом использовались украинскими боевиками для корректировки ударов.

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