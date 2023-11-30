Израильские военные сообщили об освобождении еще 14 заложников ХАМАС

Израильские военные сообщили об освобождении еще 14 пленных ХАМАС, согласно информации, предоставленной Международным комитетом Красного Креста (МККК). Они направляются в Израиль.

«Некоторое время назад представители Красного Креста передали Египту 10 освобожденных заложников из Израиля и четырех граждан Таиланда. Освобожденные заложники в настоящее время направляются в Израиль через Египет к месту встречи с нашими солдатами в Керем-Шаломе», — сказано в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вместе с отпущенными ранее матерью и дочерью с российско-израильским гражданством 29 ноября были освобождены 16 человек.

Об освобождении двух россиянок, матери и дочери, стало известно вечером этого же дня. В Армии обороны Израиля подтвердили освобождение двух женщин, не указав их имен и гражданство. Сообщалось, что освобожденных заложниц военные будут сопровождать до больницы, где они воссоединятся со своими семьями после того, как пройдут первичное медицинское обследование.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

По информации руководства Израиля, в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.