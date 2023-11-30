Глава МИД Турции заявил о необходимости механизма гарантий для Палестины

Глава министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке 29 ноября заявил, что механизм гарантий для Палестины, который предложила Анкара, необходим и получает поддержку других стран.

«Необходимо создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. И мы должны удостовериться, что это решение будет в полной мере реализовано, в отличие от неудачных примеров прошлого. В этом контексте Турция предложила механизм стран-гарантов», — приводит слова министра издание ТRT Haber.

Он добавил, что из заявлений партнеров Анкары видно: такой механизм необходим и получает поддержку.

От заседания СБ ООН ожидается обеспечение режима прекращения огня и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для сектора Газа, подчеркнул министр.

«При этом продление гуманитарной паузы и обмен заложниками и заключенными дает нам надежду», — заключил он.

Ранее, 26 ноября, президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров обсудили способы достижения постоянного прекращения огня в Газе. В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги для умиротворения региона.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

До этого, 22 ноября, Эрдоган заявил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международное право. Эрдоган добавил, что политики, игнорирующие протесты против атак на Газу, скоро столкнутся с реакцией демократической общественности своих стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.