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Турция и Иран обсудили способы достижения постоянного прекращения огня в Газе

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Фото: Global Look Press/Omar Ishaq
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Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, оказание помощи палестинцам и действия Израиля на территории палестинского анклава. Об этом 26 ноября сообщила канцелярия турецкого лидера.

«В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги, которые могут быть сделаны для достижения постоянного прекращения огня в регионе», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как отметили в канцелярии, Эрдоган подчеркнул необходимость единой позиции у Ирана и Турции с целью противостояния «израильским злодеяниям». Он также заверил, что страны продолжат совместную работу с целью достижения прочного мира.

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Ранее в этот день ХАМАС освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Накануне ХАМАС также передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей

До этого, 22 ноября, Эрдоган заявил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международное право. Эрдоган добавил, что политики, игнорирующие протесты против атак на Газу, скоро столкнутся с реакцией демократической общественности своих стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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