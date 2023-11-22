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Эрдоган призвал привлечь Израиль к ответу за удары в секторе Газа

Эрдоган: Израиль надо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Израиль необходимо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международной право, заявил 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, возвращаясь из Алжира.

По его словам, все страны Запада игнорируют агрессию Израиля в секторе Газа. Эрдоган добавил, что политики, игнорирующие протесты против атак на Газу, скоро столкнутся с реакцией демократической общественности своих стран.

«Пока не стало слишком поздно, правительства государств, которые поддерживают Израиль, должны прийти к основам, которые соответствуют международному праву, правам человека, моральным ценностям, они не должны становиться соучастниками этих преступлений. Необходимо стать на одну сторону с угнетенными и спасти их от действий угнетателей», — цитирует политика агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что мировая общественность начинает менять отношение к Израилю, о чем свидетельствуют многочисленные протесты против израильских атак.

Как добавил турецкий лидер, Анкара приветствует договоренность о гуманитарной паузе в секторе Газа.

«Анкара позитивно оценивает достижение договоренности, предусматривающей объявление четырехдневной гуманитарной паузы в конфликте между Израилем и ХАМАС и обмен частью пленных между сторонами», — добавил МИД Турции.

Турция также выразила надежду, что гуманитарная пауза поспособствует окончательному завершению эскалации и достижения прочного мира на основе существования двух государств.

Ранее в этот день министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных из 300 человек, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников. По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль в первые четыре дня освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников, план по возвращению которых правительство страны одобрило 22 ноября.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. На это время будет объявлена гуманитарная пауза.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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