На египетский КПП «Рафах» доставили шестую группу освобожденных заложников

На египетскую сторону контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» доставили шестую группу освобожденных заложников, которых удерживало ХАМАС в секторе Газа. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил телеканал Al Qahera News.

На КПП на границе с Газой прибыли десятки машин скорой помощи Египта. Некоторым из бывших заложников оказывают медицинскую помощь.

Корреспондент телеканала уточнил, что среди освобожденных двое женщин с российско-израильским гражданством.

Ранее в этот день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет гражданство РФ.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.