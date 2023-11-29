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Посол Израиля заявил о семи россиянах в плену ХАМАС

Посол Израиля в РФ: в плену у ХАМАС остаются семеро россиян
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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По данным израильских властей, в плену у палестинского движения ХАМАС остается еще семь заложников-россиян, заявил 29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Насколько нам известно, восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек», — передает его слова корреспондент «Известий».

Посол Израиля отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет российское гражданство.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

26 ноября палестинское движение ХАМАС показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой оказался гражданин России Кривой.

Тогда же сообщалось, что освобожденный ХАМАС Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Как уточнялось, россиянину 25 лет и он имеет израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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