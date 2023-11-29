Турецкая полиция подтвердила причастность бывшего мужа к убийству россиянок

Полиция Турции подтвердила, что подозреваемым в убийстве двух россиянок в Бодруме является бывший муж одной из них. Об этом 29 ноября сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.

«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России: женщины 1981 года рождения и ее дочери 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», — сообщило представительство в Telegram.

В консульстве заявили, что в рамках имеющихся полномочий окажут необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тел россиянок на родину. Ход расследования поставлен на приоритетный контроль дипучреждением.

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа через сухопутную границу в Грузии. Однако мужчина выследил их, проник в дом и учинил расправу. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.