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Бывший муж убитой в Турции россиянки угрожал ей расправой

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Фото: соцсети
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Бывший муж убитой в турецком Бодруме российской модели Ирины Двизовой перед трагедией угрожал ей расправой. Об этом 29 ноября «Известиям» сообщил источник из близкого окружения женщины.

Собеседник рассказал, что Двизова с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего супруга через сухопутную границу в Грузии. Однако мужчина выследил их.

«Как-то раз он пришел к ним в дом в Бодруме, вел себя очень агрессивно. У них в доме сломался замок. Он приходил к ним на территорию, говорил Ирине, что он ее сильно любит и хочет забрать ребенка себе. Он обвинял ее, что она его оставила и бросила, что он такой одинокий, а она такая счастливая», — сообщил собеседник «Известий».

По некоторым данным, мужчина еще тогда угрожал модели убийством. После, в день, когда произошла трагедия, по словам источника, мужчина проник в дом, застрелил Двизову и ее 15-летнюю дочь. Следствие предполагает, что бывший супруг модели усыпил родного сына, а после убийства забрал его и документы мальчика.

По данным источника, Двизова не выходила на связь шесть дней, но турецкие правоохранители не стремились искать россиянку. При этом в дом, где жила модель, приходили тренер и домработница, которые видели на окне следы от пуль, а отодвинув диван обнаружили следы от крови. После этого в дом приехали полицейские, которые позже обнаружили тела жертв в овраге.

По некоторым данным, подозреваемого также видели в Вильнюсе: он является уроженцем Литвы.

Что известно об убийстве российской модели и ее дочери в Турции. Главное

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме нашли мертвыми россиянку и ее дочь. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается Андрей К., который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На кадрах видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

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