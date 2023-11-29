Что известно об убийстве российской модели и ее дочери в Турции. Главное

Российская модель Ирина Двизова и ее дочь-подросток были найдены мертвыми в турецком городе Бодруме. Сообщалось, что их застрелили из пистолета. В двойном убийстве подозревают бывшего мужа модели Андрея К. «Известия» рассказывают о подробностях произошедшего.

Убийство российской модели в Турции

Об убийстве двух россиянок сообщил телеканал Habertűrk 28 ноября. Тела обнаружили полицейские, патрулировавшие местность около дороги в провинции Мугла. Они лежали на обрывистом склоне, обернутые в простыни и связанные веревкой.

Через некоторое время издание Anterhaber заявило, что личности погибших установлены. Ими оказались российская модель Ирина Двизова и ее дочь. Как отмечалось в материале, женщина снималась для люксовых площадок и брендов одежды в Стамбуле, Бодруме и Каппадокии. Причиной смерти матери и дочери стали огнестрельные ранения из пистолета. В статье также указали, что полиция разыскивает «иностранное лицо».

Как рассказали «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье, дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами в связи с сообщениями об убийстве россиянки и ее дочери. Там добавили, что после получения необходимой информации будет представлен дополнительный комментарий по этому делу.

Что известно о подозреваемом в убийстве российской модели в Турции

По мнению родственников Двизовой, убийцей является бывший муж модели Андрей К. Об этом они рассказали «Известиям». По словам семьи, на месте преступления обнаружены следы обуви 46-го размера. Помимо этого, Андрей К. въезжал на территорию Турции. У него есть литовское и французское гражданство, а до трагедии подозреваемый работал телохранителем украинского олигарха.

Как отметили родные Двизовой, никаких угроз или других сообщений от мужчины не поступало. Иначе модель бы сразу уехала, так как вся семья очень боялась этого человека. У подозреваемого часто случались приступы агрессии. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как Андрей К. выламывает дверь, на фоне слышны женские крики.

Двизова развелась с мужем в 2021 году. У супругов был пятилетний сын. Как сообщил «Известиям» источник из близкого окружения модели, после ее смерти мужчина увез мальчика с собой в Литву, сейчас ребенок находится там. По словам собеседника, сын отца практически не знает.

Источник добавил, что в Бодруме Двизова занималась недвижимостью. Она старалась нигде не светить имя сына и даже устроила его в платный детский сад, чтобы не регистрировать. Женщина планировала лишить бывшего мужа родительских прав.

По словам собеседника, убийство модели было спланировано. Андрей К. следил за моделью, прокалывал ей шины. При этом после исчезновения матери и дочери полиция Турции не спешила их искать. О пропаже стало известно еще в пятницу, 24 ноября, а дом, где жили девушки, вскрыли только в понедельник.

Соседка погибшей сообщила «Известиям», что бывшему мужу модели было запрещено приближаться к ней. Такое решение вынесла турецкая полиция.

По данным Telegram-канала 112, бывший муж Двизовой был ранее судим за преступления в России и других государствах. Его разыскивала полиция Монако за кражу бриллианта у местного олигарха. В 2016 году мужчину задержали в московском аэропорту Шереметьево. Однако позже вор сбежал из автозака, в отношении него было возбуждено уголовное дело о побеге. На данный момент он находится в базе розыска МВД.