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Путин заявил о быстром избавлении России от «технологической иглы» Запада

Путин: РФ довольно быстро слезает с технологической иглы Запада
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Фото: ТАСС/Кирилл Зыков
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Запад думал, что Россия никогда не слезет с его «технологической иглы», но это происходит очень быстро. Об этом 29 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Наши, во всяком случае, так мы их называли, партнеры, полагали, что они нас подсадили на такую «технологическую иглу», и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы и ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро», — отметил президент на Конгрессе молодых ученых.

Путин также подчеркнул, что у российских производителей техники появился рынок сбыта продукции. «А если рынок появился, то появился экономический стимул производить», — считает президент.

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Ранее, 24 ноября, выступая на посвященной искусственному интеллекту (ИИ) конференции AI Journey, Путин назвал монополию западных платформ в России в сфере ИИ опасной и недопустимой. При этом глава государства подчеркнул, что запретить развитие технологий нельзя, но следует следить за безопасностью и разумностью их применения.

До этого, 13 сентября, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал «Известиям», что в условиях импортозамещения научное сообщество при поддержке властей стремится к технологическому суверенитету, гарантирующему стабильность и безопасность. В числе приоритетных направлений Красников упомянул здравоохранение, сельское хозяйство и электронные технологии.

Днем ранее на пленарной сессии ВЭФ-2023 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть самодостаточным государством. При этом он уточнил, что данный вектор развития не означает изоляцию от мира, а, напротив, приветствует международное сотрудничество.

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