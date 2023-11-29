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Украине предрекли сокращение помощи со стороны США

Американист Дудаков: ВСУ начнут ощущать финансовые проблемы к концу года
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Конгрессу США вряд ли удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут ощущать финансовые проблемы. Такой прогноз политолог-американист Малек Дудаков сделал в среду, 29 ноября.

«Украинские лоббисты и ястребы среди законодателей в обеих палатах конгресса будут пытаться согласовать крупные транши Украине. Но я думаю, что до января это вряд ли им удастся. А вот в январе или в начале февраля тот или иной бюджет на Украину уже будет согласован», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

Американист отметил, что в ближайшие полтора месяца масштаб выделения помощи Киеву сильно сократится.

«Он уже сократился. И это будет иметь и уже имеет негативные последствия для ВСУ. Уже ощущается снарядный голод», — заключил он.

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20 ноября Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев сказал, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. В рамках своего визита Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 13 ноября, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели, пишет Life.Ru.

Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение возможностей, администрация США продолжает предоставлять Украине запрашиваемое вооружение, передает RT.

Ранее в конгрессе США возникли серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины. Значительное число республиканцев выступает за прекращение денежных трат на чужую страну, когда в своей масса нерешенных проблем.

11 ноября ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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