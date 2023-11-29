Украине предрекли сокращение помощи со стороны США
Конгрессу США вряд ли удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут ощущать финансовые проблемы. Такой прогноз политолог-американист Малек Дудаков сделал в среду, 29 ноября.
«Украинские лоббисты и ястребы среди законодателей в обеих палатах конгресса будут пытаться согласовать крупные транши Украине. Но я думаю, что до января это вряд ли им удастся. А вот в январе или в начале февраля тот или иной бюджет на Украину уже будет согласован», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.
Американист отметил, что в ближайшие полтора месяца масштаб выделения помощи Киеву сильно сократится.
«Он уже сократился. И это будет иметь и уже имеет негативные последствия для ВСУ. Уже ощущается снарядный голод», — заключил он.
20 ноября Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев сказал, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. В рамках своего визита Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее, 13 ноября, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели, пишет Life.Ru.
Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение возможностей, администрация США продолжает предоставлять Украине запрашиваемое вооружение, передает RT.
Ранее в конгрессе США возникли серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины. Значительное число республиканцев выступает за прекращение денежных трат на чужую страну, когда в своей масса нерешенных проблем.
11 ноября ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.
9 ноября сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.