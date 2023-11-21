Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебных средств для ВСУ

У США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев.

«В подобном конфликте нет «серебряной пули» (устоявшееся выражение, магическое средство решения сложной проблемы. — Ред.)», — приводит его слова издание The Hill.

По мнению Остина, многое зависит от предоставления Украине и использования ею «правильных возможностей», под которыми глава минобороны США имел в виду поставки оружия.

В рамках своего визита в Киев Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение.

Комментируя решение Белого дома, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередные поставки оружия успокоительной пилюлей США для киевского режима. Он отметил, что положение ВСУ на фронте, а также в украинской власти находится на грани коллапса.

Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что глава Пентагона прибыл на Украину для обсуждения поставок вооружений при условии ограниченных возможностей или обсуждения полного их прекращения. Эксперт считает, что личный визит Остина необходим на случай, если потребуется на что-то уговаривать украинское руководство.

Помимо этого, военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что визит Остина в Киев нужен для демонстрации поддержки Украины. В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал визит черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.