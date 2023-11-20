Визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 20 ноября заявил «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти», — сказал он.

Рогов отметил, что визит Остина также должен дать Зеленскому понять, что ему необходимо провести выборы и передать власть главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Он добавил, что все заявления о поддержке действующего в Киеве режима являются игрой на публику и внешним антуражем.

Кроме того, Рогов отметил, что соответствующая информация поступает и от людей из окружения президента Украины.

Ранее в этот день Остин прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины. В пресс-службе Пентагона отметили, что на встрече планируется обсудить долгосрочное видение будущего украинской армии. Отмечается, что на текущей неделе Остин также проведет 17-е заседание контактной группы по обороне Украины, в котором, как ожидается, примет участие около 50 стран.

Также в этот день военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что визит главы Пентагона в Киев нужен для демонстрации поддержки Украины. По его словам, визит демонстрирует то, что пока США не намерены резко завершать «украинский проект», хотя первые признаки этого уже появились.

До этого, 13 ноября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. По итогам переговоров Залужный сообщил, что подробно объяснил Брауну текущую обстановку. Также главнокомандующий ВСУ обсудил с Брауном планы на зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.