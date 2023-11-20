Военный эксперт назвал цель визита главы Пентагона в Киев

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям» 20 ноября, что визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев нужен для демонстрации поддержки Украины.

Ранее в понедельник министр обороны США Остин прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины. В пресс-службе Пентагона отметили, что на встрече планируют обсудить долгосрочное видение будущего украинской армии.

Как отметил Леонков, главной целью является показать, что Соединенные Штаты поддерживают Украину.

«И скорее то, что Остин на закрытых встречах, наверное, сообщит, какую конкретную еще военную помощь из других источников Украина получит, потому что Остин сказал в своей речи, которую многие цитировали, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал военный эксперт.

По его словам, визит демонстрирует то, что пока США не намерены резко завершать «украинский проект», хотя первые признаки этого уже появились.

Ранее, 13 ноября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном. По итогам переговоров Залужный сообщил, что подробно объяснил Брауну текущую обстановку. Также главнокомандующий ВСУ обсудил с Брауном планы на зимний период.

При этом позднее, 17 ноября, издание Defense One сообщило, что депутаты украинской Верховной рады жалуются на нехватку боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.