Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину для обсуждения поставок вооружений при условии ограниченных возможностей или обсуждения полного их прекращения.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 20 ноября, специалист отметил, что либо американцы приняли решение закончить историю с поддержкой, либо намерены согласовать помощь Украине в условиях ограниченных возможностей.

Журавлев выразил мнение, что личный визит главы Пентагона необходим на случай, если потребуется на что-то уговаривать руководство Украины. Политолог указал на то, что в США многие устали от поддержки Украины. Между тем нет однозначного ответа на вопрос, согласится ли руководство страны на ее прекращение до выборов, потому что это будет означать фактическое признание поражения Украины, а в определенных элитных кругах этому не обрадуются.

Ллойд Остин прибыл в Киев ранее 20 ноября. Он намерен встретиться с руководством Украины, пишет сайт kp.ru.

«Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину», — приводит Pravda.Ru слова Ллойда, которые тот написал в одной из соцсетей.

На сайте Пентагона говорится, что он в ходе встреч с украинскими властями «подчеркнет неизменную приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности».

Ранее в этот день Служба внешней разведки России выпустила заявление о том, что Соединенные Штаты ориентируют власти в Киеве на максимальную мобилизацию на Украине для восполнения огромных потерь на фронте, пишет RT.

Это уже не первый визит главы Пентагона в Киев. Ранее он приезжал на Украину в 2021 году, затем в 2022-м вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает телеканал «360».

Как напоминает «Ридус», в начале ноября Пентагон сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву очередную партию вооружения на $425 млн. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

11 ноября министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию.

В тот же день стало известно, что в бундестаге подготовили предложения об увеличении военной помощи Украине до €8 млрд евро вместо запланированных прежде четырех, отмечает телеканал «Звезда».

На минувшей неделе украинскую столицу посетил новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил о приверженности Лондона поддержке Киева и пообещал продолжать моральную, дипломатическую, экономическую и военную помощь, пишет НСН.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.