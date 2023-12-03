Сад в будущее: почему никак не закончится дачная амнистия

Вслед за продлением до 2031 года дачной амнистии для владельцев дач и частных домов законодатели предлагают пролонгировать упрощенный режим регистрации и для общего имущества СНТ. Программа действует и регулярно расширяется — уже с 2006 года, но до сих пор не все решились узаконить свои земельные участки и дома. В чем проблема дачной амнистии и нужно ли менять подход к регистрации общих строений в СНТ, а также частной собственности садоводов, дачников и владельцев индивидуальных домов, разбирались «Известия».

До какого года дачная амнистия

В Системе обеспечения законодательной власти опубликован законопроект, согласно которому возможность упрощенной регистрации зданий и сооружений общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года, будет продлена до 2031 года. Продление ожидаемо: действие нормы, по которой поставить такие объекты на кадастровый учет и зарегистрировать на них права можно в упрощенном порядке, заканчивается 1 января 2024 года.

Почти два года назад уже была продлена до 2031 года «амнистия», касающаяся непосредственно дачных, садовых и индивидуальных жилых домов. Земельная «упрощенка» действует в России вовсе бессрочно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Депутат Госдумы Никита Чаплин поясняет, что в последнем законопроекте речь идет о недвижимости, которая в садовом товариществе является имуществом общего назначения. Это любые здания, сооружения, объекты незавершенного строительства — от забора до сторожки и собачьей будки . Сейчас такие участки можно зарегистрировать, предоставив в Росреестр технический план на основании декларации, которая составлена и заверена председателем СНТ, и правоустанавливающий документ на земельный участок общего назначения. Не нужно ни разрешения на строительство, ни разрешения на ввод таких зданий в эксплуатацию, ни каких-либо других документов.

В Росреестре заявили «Известиям», что поддерживают предлагаемое депутатами продление до 1 марта 2031 года упрощенного порядка регистрации прав на объекты общего имущества СНТ.

— Упрощенный порядок создает условия для завершения оформления прав на такие объекты и их вовлечение в гражданский оборот, — отметили в ведомстве. — В частности, садоводы смогут осуществить их реконструкцию либо передать оформленные объекты на баланс органов государственной власти и местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

В чем проблема общих сооружений СНТ

С сооружениями общего пользования ситуация гораздо сложнее, чем с частными садовыми домиками, замечает юрист Московского межрегионального союза садоводов Ваге Рыбченко.

— Дело в том, что с 2019 года в СНТ все эти объекты, как и земельный участок общего пользования, должны оформляться в общую долевую собственность, — пояснил он «Известиям». — То есть само СНТ как юридическое лицо на себя никакие объекты уже не сможет зарегистрировать. Нужно проводить собрания, оформлять необходимые документы и т.д. Это очень большой объем работы, и на практике эта процедура до сих пор, по сути, не работает.

Адвокат Светлана Жмурко поясняет, что для решения постановки на учет того или иного строения надо провести собрание СНТ, в котором примут участие более 50% членов СНТ . Собрать такой кворум достаточно сложно, да еще и проголосовать должны не менее 2/3 от присутствующих на общем собрании.

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Andreas Arnold

— Вторая сложность — это документы на земельный участок общего назначения, которые нужно принести вместе с решением общего собрания в Росреестр. Они часто не оформлены в соответствии с требованием действующего законодательства , — сказала она «Известиям». — Например, может быть не зарегистрировано право собственности в ЕГРН или не установлены границы участка. То есть сначала надо решить все вопросы с земельным участком.

Никита Чаплин также подтверждает, что сейчас права на земельный участок общего назначения в СНТ либо не оформлены вовсе, либо он находится в собственности юридического лица — самого товарищества. И какого-то работающего определенного алгоритма оформления прав не существует, признает он.

Ваге Рыбченко полагает, что срок до 2031 года, заложенный в законопроекте, подразумевает, что в правилах регистрации строений общего пользования в СНТ могут быть сделаны какие-то изменения. Сейчас регистрация строений общего пользования крайне сложная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов также отмечает, что нет ни действующей системы, ни наработанной практики.

— Даже внутри одного суда по общей земле пока часто принимаются решения прямо противоположные по похожим делам , — сказал он «Известиям». — Просто практики и нормальной законодательной базы пока в принципе нет. Наши юристы говорят: если есть возможность зарегистрировать общую собственность СНТ, лучше это сделать — на всякий случай, чтобы ее никто не зарегистрировал на себя, не «увел» и так далее. Но, скорее всего, путь придется искать другой.

Зачем продлевать дачную амнистию

Дачная амнистия, как поясняет Никита Чаплин, — это, по сути, комплекс решений, направленных на решение задач в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. В самом законе понятия «дачная амнистия» нет — это очень обобщенное название самого механизма, который в разное время решал разные задачи , поясняет депутат.

При этом современная версия амнистии значительно расширилась: можно оформить землю, садовые постройки, индивидуальный жилой дом в деревне и т.д.

— Многие из тех, кто хотел и мог оформить права на свои земельные участки и строения, это уже сделали. Остались те, кто не может оформить документы без суда, — считает Никита Чаплин. — Необходимость обращения в суд может быть вызвана как реестровой ошибкой, исправить которую без суда не получается, так и отсутствием документов, подтверждающих права на землю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Однако многие по тем или иным причинам не желают регистрировать права на свое имущество, поэтому появляются механизмы выявления собственников тех объектов, права на которые по какой-либо причине не оформлены, подчеркивает Никита Чаплин.

Ваге Рыбченко полагает, что и по строениям дачная амнистия на самом деле «условно бессрочный» механизм , который приобрел при этом и «безграничные размеры». Срок нужен лишь как способ стимулирования граждан воспользоваться этим удобным инструментом, который не является обязательным — регистрировать землю и строения никого не принуждают. Государство от этого получает налоги, люди — возможность проводить различные операции с недвижимостью: от продажи до страхования.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, гендиректор юридической компании Оксана Васильева замечает, что в Московской области механизм оказался даже удобным способом для легализации строительства частного дома на земельных участках, которые подпадают под комплексное развитие территории . Она считает, что инструмент хорош для граждан, действительно упрощает им жизнь. А нежелание оформлять такие строения в собственность связывает с тем, что люди просто не хотят платить налоги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей_Майшев

Адвокат Светлана Жмурко замечает, что, не желая платить налоги, люди не должны забывать и о рисках: не будет возмещения в случае изъятия земельного участка для госнужд, невозможно неоформленный дом продать, подарить, завещать и так далее.

— Случались разные казусы, когда, например, щитовой домик просто разбирали и увозили с участка, — подтверждает Андрей Туманов. — Человек бежал в полицию и просто не мог доказать, что этот домик у него на участке был. Поэтому с точки зрения нормального правового общества регистрация очень нужна и для государства, и для садоводов.

Что не так с дачной амнистией

Однако сам Андрей Туманов относится к дачной амнистии критично. Он замечает, что нынешняя система регистрации земельных участков и строений на них является в некотором смысле лишь профанацией реальной четко работающей системы земельных отношений.

— Ведь нынешний инструмент не выполняет той функции, которую регистрация должна была выполнять , — замечает эксперт. — Должна быть не только фактическая регистрация, но и соответствие строения нормам, описание его профессионалами. Но вокруг дач всегда была сплошная анархия, никто не строил по архитектурному плану. В итоге Росреестр, прекрасно это понимая, нередко отказывается регистрировать наиболее подозрительные объекты — и люди идут в суд, проводят оформление через него, но уже на Росреестре ответственность не лежит.

Он уверен, что проблема решается только визуально, на деле создавая еще большую проблему, возможно, не разрешаемую: могут начаться регулярные соседские споры.

Другие эксперты, хотя и настроены не так критично, однако признают наличие серьезных проблем.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— В СНТ огромное количество самостроя, — замечает Оксана Васильева. — Четкой цифры нет, но по одному СНТ могу привести пример: из 200 участков только на 57 официально оформлены строения. Взять те же объекты общего пользования: есть сторожки, и официально — это самострой. И тут еще вопрос — на частной земле они находятся или на земле общего пользования?

Собеседница приводит пример, когда Росреестр по решению суда вынужден был зарегистрировать построенный на маленьком участке с нарушениями строительных норм деревянный трехэтажный дом с повышенной степенью пожароопасности. Новый сосед теперь судится, защищая свое право на безопасность.

— Еще пример: по дачной амнистии оформили дом площадью 600 кв. м как дом в 200 кв. м, — продолжает Оксана Васильева. — Но потом владельцу понадобилось передать это имущество другому лицу — и начались проблемы, потому что новый собственник хочет всё сделать по закону, а кадастровый инженер на подлог не пошел.

Светлана Жмурко рассказывает о других проблемах: люди регистрировали дома как «нежилые строения» или садовые дома — и теперь не могут там прописаться, провести газ, оформить сельский тариф на электроэнергию и т.д. Переоформление постройки на «жилой дом» возможно либо с согласия администрации, либо через суд. Процедуры такие не всегда результативны.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В Росреестре, однако, выразили мнение, что риски, связанные с реализацией упрощенного порядка, отсутствуют.

— Это связано в том числе с тем, что применение данного порядка ограничено объектами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса , — заявили «Известиям» в ведомстве. — Новые объекты будут создаваться в соответствии с общими правилами, установленными законодательством о градостроительной деятельности.

А Ваге Рыбченко замечает, что споры у соседей возникают и в ситуациях, когда все юридические процедуры при регистрации были соблюдены.