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Дачная амнистия в 2023 году: что это такое и как ее оформить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оформление права собственности на земельные участки и загородные дома — трудоемкая процедура, которая требует множества документов и справок. Иногда собственники откладывают этот вопрос в долгий ящик, теряя возможность распоряжаться своим имуществом. Чтобы облегчить процесс регистрации прав на такую недвижимость, государство создало программу дачной амнистии. О том, что это такое и как с ее помощью оформить дом, читайте в материале «Известий».

Дачная амнистия в 2023 году — что это такое

Дачная амнистия — это собирательное название законодательных норм, которые позволяют оформить право собственности на недвижимость с минимальным количеством документов.

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Регистрация права собственности необходима, чтобы владелец мог свободно ею распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству, сдавать в аренду и т.д. Кроме того, если власти решат изъять недвижимость для государственных нужд, собственник получит компенсацию, на которую не смогут рассчитывать люди, не оформившие право собственности. Это касается и чрезвычайных ситуаций, которые могут нанести ущерб имуществу, — пожаров, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий.

До какого года действует дачная амнистия

Дачная амнистия была принята в сентябре 2006 года. После этого срок ее окончания неоднократно сдвигался. В последний раз ее продлили до 1 марта 2031 года.

Дачная амнистия в 2023 году — что можно зарегистрировать

Дачная амнистия распространяется на объекты, построенные до 14 мая 1998 года и расположенные в черте населенных пунктов. Она также затрагивает земельные участки, которые достались владельцам в бессрочное пользование или на праве пожизненного наследуемого владения до октября 2001 года, когда был принят Земельный кодекс России.

По дачной амнистии можно зарегистрировать:

  • участки для индивидуального жилого строительства (ИЖС), огородничества, садоводства или ведения подсобного хозяйства;
  • любые капитальные постройки, садовые или жилые дома;
  • хозяйственные постройки: гаражи, теплицы, сараи, погреба, бани, навесы и т.д.

Как оформить дачную амнистию в 2023 году

Чтобы оформить право собственности в упрощенном порядке, нужно обратиться с заявлением в Росреестр. Также потребуется собрать минимальный пакет документов, состав которого зависит от того, какой объект регистрируется. Подать заявление можно лично в многофункциональном центре (МФЦ) или отделении Росреестра, через портал «Госуслуги» или с помощью посредника. В последнем случае потребуется доверенность, заверенная у нотариуса.

После этого необходимо оплатить госпошлину — 350 рублей. Право собственности будет зарегистрировано в течение недели, если документы были поданы в органе регистрации прав. И в течение 12 дней — если заявка оформлялась через МФЦ.

Как оформить земельный участок по дачной амнистии в 2023 году

Оформить земельный участок по дачной амнистии можно, если он был получен до 30 октября 2001 года. Для этого понадобится заявление в Росреестр, схема расположения участка и любой документ, подтверждающий право собственности: договор купли-продажи, дарственная, акт передачи участка городскими властями и др.

Воспользоваться упрощенным порядком регистрации земельного участка также могут лица, которые получили в наследство стоящий на нем дом. Для этого понадобится подтвердить право наследования и предоставить любой документ от прежнего правообладателя, который докажет выделение ему земли. Например, разрешение на строительство дома.

Как оформить дом по дачной амнистии в 2023 году

По программе дачной амнистии можно в упрощенном порядке зарегистрировать любую капитальную постройку на участке. Вместе с заявлением в Росреестр нужно предоставить подтверждение права собственности на земельный участок и технический план дома, подготовленный кадастровым инженером.

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Разрешение на строительство для регистрации дома по дачной амнистии необязательно. Однако если возведение дома только планируется, застройщик должен уведомить власти о начале и завершении работ.

Законодательство устанавливает четкие требования к домам, которые строятся на садовых участках и землях для ИЖС. Здание должно стоять отдельно, иметь не более трех наземных этажей, общая высота которых составляет не более 20 м. Кроме того, этот дом не может состоять из квартир или блок-секций.

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