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Москва получила ноту Хельсинки о закрытии последнего КПП на границе двух стран

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Москва 29 ноября получила ноту от посольства Финляндии в России о решении Хельсинки закрыть с 30 ноября самый северный и единственный действующий контрольно-пропускной пункт на границе двух стран. Об этом в ходе брифинга 29 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Также сообщается, что введенные ограничения будут действовать до 14 декабря», — добавила дипломат.

Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Всего на границе России и Финляндии расположено восемь КПП. В ночь на 18 ноября были закрыты четыре ближайших к Санкт-Петербургу. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. 22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йоосеппи».

Позднее, 25 ноября, Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Однако такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 ноября заявила, что Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену. По ее словам, Финляндия не только испортила отношения с Россией, но и испортила жизнь собственным гражданам, отказав им в возможности пересечь границу.

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