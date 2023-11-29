Актриса из «Секса в большом городе» объявила голодовку ради перемирия в Газе

Американская актриса Синтия Никсон, наиболее известная российскому зрителю по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», объявила о пятидневной голодовке ради полного прекращения военных действий в секторе Газе. Об этом 28 ноября сообщил журнал Deadline.

Никсон заявила, что бабушка и дедушка ее детей пережили холокост и именно ее дети попросили ее использовать медийность, чтобы заявить во всеуслышание — ужасы прошлого не должны повторяться.

«Мне надоело, что люди объясняют это тем, что жертвы среди гражданского населения — это обычные потери. <...> В этих смертях нет ничего обычного», ― сказала Никсон в мегафон во время пропалестинского митинга, собравшегося перед Белым домом.

Также актриса заявила, что объявляет голодовку в знак солидарности с другими протестующими, которые требуют прекращения огня в Газе. Как позже Никсон уточнила в комментарии британскому изданию The Guardian, голодовка продлится пять дней, после чего ей придется ее прервать из-за рабочих обязательств.

В ночь на 29 ноября стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

За день до этого сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в военном конфликте.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Тем временем в западных странах массовый характер носят демонстрации в поддержку Палестины. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек. 5 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.