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Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

МО: группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районе Артемовска
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовска ДНР», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские войска успешно отразили три атаки и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка ДНР. Противник потерял до 135 военнослужащих и три пикапа, отмечается в сообщении.

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Ранее в этот день МО также отчиталось, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ и хранилище авиатоплива. Кроме того, были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

До этого, 27 ноября, начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, ВС РФ на донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ ) «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ. Он также добавил, что бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки и по-прежнему продолжают выполнять боевые задачи на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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