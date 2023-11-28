ВС РФ поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ и хранилище авиатоплива

За сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и хранилище авиатоплива. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Также силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть беспилотников ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) Херсонской и Запорожской областях.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотных летательных аппарата», — заявили в Минобороны.

Днем ранее начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России на донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ ) «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ. Он также добавил, что бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки и по-прежнему продолжают выполнять боевые задачи на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

26 ноября сообщалось, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» ВСУ. Отмечалось, что южная группировка ВС РФ ликвидировала до 290 украинских военных на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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