Вооруженные силы России на донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ ) «Буковель-АД» и блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 ноября сообщил «РИА Новости» начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими расчетами общевойсковых соединений поражены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десанто-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — отметил начальник пресс-центра группировки.

Он также отметил, что бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки и по-прежнему продолжают выполнять боевые задачи на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

Накануне Астафьев сообщил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» ВСУ. По его словам, группировка «Юг» ВС РФ ликвидировала до 290 украинских военных на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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