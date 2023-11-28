Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в десертах

Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 %. Об этом рассказали «Известиям» в министерстве 28 ноября.

В министерстве уточнили, что в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7–10 %, как в слабоалкогольных напитках. В то же время там обратили внимание на то, что распространение алкогольного мороженого не ограничено: такой продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

В итоге алкогольное мороженое могут продавать в торговых точках в парках, вблизи детских учреждений и других общественных местах. При этом нет ограничений, которые запрещали бы продажу подобных десертов несовершеннолетним.

«Подготовленным Минфином проектом документа предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2 % по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р», — добавили в министерстве.

В начале ноября сообщалось, что власти Амурской области предложили допустить продажу мороженого с алкоголем только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. В Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали