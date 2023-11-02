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Сбыть градус: продажи мороженого с алкоголем просят ограничить

Почему в регионах намерены запретить несовершеннолетним покупать такой десерт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Продажи мороженого с алкоголем просят ограничить: власти Амурской области уверены, что его следует продавать только в общепите, также установить запрет для несовершеннолетних. В Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали. Это следует из документов, с которыми ознакомились «Известия». Активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах в этом году.

Слишком крепкое лакомство

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области еще в мае этого года обратилось в Минфин: в регионе планировалось открытие палаток для уличной торговли с алкогольным мороженым в ассортименте, его крепость составляет от 1,5% до 6%. Власти региона были обеспокоены, поскольку такое лакомство содержится в перечне с исключениями, которые регулятор не считает спиртным. Это значит, что на данную продукцию не распространяются федеральные запреты на торговлю алкоголем. Об этом говорится в письме местных властей в Минфин РФ, с которым ознакомились «Известия».

Но крепость такого мороженого соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях. Для них действует ряд ограничений на реализацию. Например, их нельзя продавать в палатках, рядом с социально-значимыми объектами (школами, детскими садами), а также несовершеннолетним. Тогда как точки для уличной торговли мороженым со спиртным имеют яркое оформление для привлечения внимания покупателей, в том числе детей, подчеркнули в своем письме амурские чиновники.

мороженое 18+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По их мнению, владельцы палаток с таким десертом фактически предлагают к продаже алкоголь, несмотря на то, что это происходило завуалированным способом. Доступность такой продукции приведет к тому, что употребление крепких напитков станет для ребенка нормой и не вызовет к нему критического отношения, уверены в регионе.

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По информации других областей, на территориях которых уже работают такие палатки, алкогольное мороженое без проблем продается подросткам, что вызывает общественное недовольство, говорится в письме Министерства экономического развития и внешних связей. Поэтому Амурская область попросила регулятор ограничить продажи этой продукции, запретив их для несовершеннолетних и позволив только в заведениях общепита, где есть зал обслуживания для посетителей.

Этот вопрос рассмотрели в Росалкогольтабакконтроле, следует из его письма в Минфин (есть у «Известий»). Федеральная служба сочла, что речь идет о мороженом, в которое добавили алкогольную продукцию. Следовательно, для него должны действовать классические ограничения для спиртного. Ведомство поддержало предложение амурских властей ограничить продажу такого мороженого.

Мороженое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» направили запрос в Минфин, Росалкогольтабакконтроль и Минздрав.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), X5 Group, «Магните», «Ашане», Metro cash&carry, других сетях на вопросы «Известий» не ответили. В «Ленте» сказали, что продают такое лакомство, но только покупателям старше 18 лет. Крупнейший производитель алкогольного мороженого Alcreme не прокомментировал возможные запреты.

Справка «Известий»

По данным Росстата, в 2021 году объем производства мороженого в России составил 527,2 тыс. т, в 2022-м — 468 тыс. т. Производство лакомства в I квартале этого года составило 99 тыс. т, во II квартале оно увеличилось до 188 тыс. т, ранее сообщали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Детям — мороженое

«Известия» направили запросы в регионы РФ, например, в минсельхозе Челябинской области поддержали ограничение продажи мороженого с алкоголем несовершеннолетним.

Начальник управления главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов сказал, что резко негативно относится к продаже алкогольных десертов несовершеннолетним.

мороженое
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— На месте законодателей предложил бы и вовсе запретить продажу мороженого, конфет с алкоголем в общепитах в том числе. Доступность такой продукции представляет серьезную угрозу для молодежи, поскольку она становится потенциальной жертвой алкогольной зависимости, — считает он.

— Это предложение заслуживает поддержки, поскольку данная продукция, безусловно, стимулирует потребление спиртного среди населения, — сказал «Известиям» замглавы Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков.

При этом он отметил, что содержание алкоголя в таком десерте может быть разным, в том числе достаточно высоким.

— Особенно важно, что мороженое очень любят дети, в этом контексте необходимо как можно скорее обеспечить условия, при которых несовершеннолетние не смогут купить такую продукцию, — добавил эксперт. — Целесообразно в целом подумать о том, чтобы распространить на нее особые требования к продаже алкоголя, предусмотренные статьей 16 Федерального закона №171-ФЗ. Например, запретить реализацию несовершеннолетним, установить пространственные и временные ограничения.

собака ест мороженое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он подчеркнул, что такое мороженое, по сути, стали использовать в качестве разновидности алкогольного коктейля, оно продается дистанционным способом и является одним их механизмов для маркетинга спиртного в целом. А к примеру, объем продаж конфет с алкоголем небольшой, и их никто не использует в качестве источника спиртного.

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Поможет ли это продвижению отечественной продукции

С ним не согласен глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: мороженое со спиртным не имеет никакого отношения к алкогольной продукции, поэтому на него не стоит распространять ограничения по продажам. Такой десерт имеет невысокую популярность, хотя его выпускают во всем мире именно для того, чтобы привлечь новую аудиторию в летний период.

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