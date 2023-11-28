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В СФ прокомментировали слова главы Чехии о недостаточной поддержке Западом Киева

Сенатор Карасин: президент Чехии нагнетает обстановку, призывая к большей помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Известиям» 28 ноября слова президента Чехии Петра Павела о недостаточной поддержке Западом Украины. Как отметил сенатор, президент Чехии нагнетает обстановку, призывая к еще большим поставкам вооружений.

«Он, по-моему, слишком увлекся какой-то военной тематикой своей деятельности. И причем эта военная тематика никак не связана с безопасностью Чехии. Он в основном рассуждает на тему того, как воевать против России. Это пугает и настораживает, во-первых, по поводу его собственного политического кредо и, во-вторых, настораживает по поводу того, что ждет Чехию», — сказал Карасин.

По словам сенатора, вместо того, чтобы заниматься внутренними делами страны и в масштабе внешней политики вести дело к каким-либо решениям, способствующим нормализации ситуации, президент Павел напротив нагнетает обстановку, призывая к еще большим поставкам вооружений.

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Накануне президент Чехии Павел в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. Павел подчеркнул, что такая ситуация создает дисбаланс и мешает Киеву заниматься военным планированием.

Также в тот день министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. Вместе с тем она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

При этом до этого, 23 ноября, Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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