НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности. Об этом 23 ноября заявил президент Чехии Петр Павел.

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — заявил он на заседании «Вышеградской группы».

Павел отметил, что сказанное им является реалистичным предположением, а не тем, что обязательно должно произойти. По его словам, степень угрозы Европе будет зависеть от того, как завершится конфликт на Украине.

Ранее, 30 октября, глава минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Кроме того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября Павел заявил, что если падет Украина, вслед за ней падет вся Европа. Чешский лидер отметил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.