Президент Чехии Петр Павел во время встречи с главами зарубежных посольств в республике 27 октября заявил, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Чешский лидер отметил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

«Если Украина падет, мы все падем», — приводит слова президента агентство ЧТК.

Относительно палестино-израильского конфликта Павел заявил, что последствия кризиса ему представляются ужасными. Тому, что происходит сейчас, нет оправданий.

Ранее, 21 октября, в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Ян Ондржейка. Российская сторона разъяснила ему, в частности, что Чехия в ситуации с Украиной придерживается неблаговидной роли. Так, она накачивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) вооружениями, способствующими продолжению конфликта и дестабилизации всего региона.

В ведомстве назвали несостоятельной попытку Чехии выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей и закрывать глаза на преступления Украины.

28 сентября издание Seznam Zprávy написало, что Совбез Чехии одобрил новую оборонную стратегию республики, где самой серьезной угрозой для страны названа Россия. Издание отмечает, что новая стратегия в полной мере учитывает конфликт на Украине. Документ призывает создать хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы и подготовить территорию Чехии к возможной переброске большого количества союзных войск.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в тот же день, такие заявления — очередной приступ русофобской истерии. Он также указал на то, что без сотрудничества с Россией Чехия особенно в экономической области не развивается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.