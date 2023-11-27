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Книга получившего Букеровскую премию автора будет опубликована в России

Книга «Песнь пророка» Пола Линча будет опубликована в России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Steve Bealing/Landmark Med
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Книга ирландского писателя Пола Линча «Песнь пророка», за которую ее автор получил Букеровскую премию, будет опубликована на русском языке в издательстве «Иностранка». Об этом сообщили в издательской группе «Азбука-Аттикус» 27 ноября.

Уточнятся, что роман выйдет в начале следующего года.

Роман-антиутопия рассказывает о проживающей в Дублине микробиологе Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии. По сюжету женщина вынуждена самостоятельно растить четырех детей после того, как тайная полиция арестовала ее мужа Ларри. Он, являясь профсоюзным активистом, принял участие в протестах.

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Накануне на официальном сайте премии сообщили, что Линч стал обладателем Букеровской премии по литературе 2023 года. Он стал пятым ирландским писателем, получившим эту премию. Эксперты отметили, что «Песнь пророка» является «триумфом эмоционального повествования». В этой работе ярко переданы политические и социальные проблемы современности. Также жюри считают, что «это шокирующий, порой нежный роман, который не скоро забудется».

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