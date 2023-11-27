Ирландский писатель получил Букеровскую премию за роман «Песнь пророка»

Писатель Пол Линч из Ирландии стал обладателем Международной Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка». Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили на официальном сайте премии.

«Песнь пророка» заставляет нас избавиться от благодушия и проследить за ужасающей судьбой женщины, пытающейся защитить свою семью в Ирландии, скатывающейся к тоталитаризму <...> Линч демонстрирует языковые изыски, поражающие воображение», — указывается в сообщении.

Отмечается, что работа Линча является «триумфом эмоционального повествования», в котором были ярко переданы политические и социальные проблемы современности.

Помимо этого, подчеркивается, что ирландский писатель в своем романе полностью открыт читателю, не боясь смелого описания реальности.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что поэт и прозаик Георги Господинов из Болгарии стал обладателем Букеровской премии. Как уточнялось, писателя наградили за роман «Времеубежище». Сам Господинов назвал произведение историей о «памяти и времени», «милитаризации ностальгии».

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Помимо работы Георги Господинова, в шорт-лист премии в 2023 году вошли еще пять книг от авторов из Испании, Кот-д'Ивуара, Мексики, Франции и Южной Кореи.