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Временные замки: чем интересен лауреат Букера-2023 Георги Господинов

Лишь две книги болгарского поэта и прозаика переведены на русский язык, их уже раскупили
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Kate Green
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«Времеубежище» — первая книга на болгарском языке, выдвинутая на Букеровскую премию. И первый роман Господинова, выпущенный в Великобритании. В России ограниченный тираж «Времеубежища» быстро раскупили почти целиком, а до него на отечественный рынок выходил «Естественный роман» писателя. «Известия» рассказывают, почему Господинов актуален для нашей страны, что у него стоит прочесть, помимо прозы, и при чем тут жареный кролик.

Трудности перевода

Книга-победительница переведена на русский язык и издана в России в середине весны тиражом всего 3 тыс. экземпляров, рассказали «Известиям» в издательстве «Поляндрия». Тираж уже давным-давно закончился: роман «Времеубежище» изначально вызывал большой интерес российских читателей, а после включения книги в шорт-лист Букера охота за произведением вышла на новый уровень.

— Сказать точное количество проданных копий сейчас сложно — помимо наших цифр, есть еще большое количество магазинов и маркетплейсов, которые закупали и продавали у себя роман, — рассказала «Известиям» пресс-менеджер издательства Юлия Кузмина. — Книга вышла у нас в первых числах апреля 2023 года: мы торопились, чтобы успеть к ярмарке non/fiction. Там было продано порядка 500 экземпляров, а также свыше 1500 — на сайте и в наших розничных магазинах в Москве и Петербурге. Оставшуюся часть тиража отгрузили нашим партнерам.

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Фото: Издательство «Поляндрия»
Обложка романа «Времеубежище»

Переводила «Времеубежище» Наталия Нанкинова. До этого она перевела романы «Заброшенный в природу» Милена Рускова и «Нобелевский лауреат» Елены Алексиевой, а также рассказы Велички Настрадиновой «Белая бездна» и «Возвращение Одиссея».

Роман блестяще написан и блестяще переведен, — отметила литературный критик Наталия Ломыкина. — Это перевод с болгарского языка, и далеко не всегда книги переводят с редких языков: часто берут за основу английский вариант. Здесь же мы видим прекрасный, проработанный перевод с болгарского языка. Роман был куплен еще в 2021 году, издательство над ним работало долго.

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Отдельное внимание эксперт рекомендует обратить на дизайн обложки: по словам Ломыкиной, она начинает диалог с читателем еще раньше, чем сам писатель, и «тоже работает с памятью». Так, голубые полосы на обложке книги символизируют обои, знакомые многим россиянам с детства, а также «униформу» пациентов клиники.

После получения престижной премии любая книга традиционно растет в глазах читательской публики, а значит, растет и интерес к ней. В издательстве «Поляндрия» пообещали: дополнительный тираж «Времеубежища» в обозримом будущем будет, но не в самое ближайшее время, поскольку книгу по-прежнему можно найти в отдельных магазинах страны и онлайн.

книжный магазин
Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев

На все жанры мастер

Хотя в 2012 году Центр книги Рудомино опубликовал «Естественный роман» Господинова на русском, вкупе с «Времеубежищем» это не единственные два произведения автора, доступные тем, кто болгарского не знает. Помимо прозы, писатель неоднократно выпускал поэтические сборники, а также пьесы и литературные мистификации. На родине творчество Георги известно, читаемо и почитаемо: он лауреат ряда крупных национальных премий, в том числе премии имени Христо Данова и премии Ивана Вазова. Кроме того, Господинов в разное время получал награды швейцарской премии Яна Михальски, итальянской «Стрега» и польской «Ангелус».

Российскому массовому читателю знакомство с автором, кажется, только предстоит, но начать его можно и не с книги-лауреата. Поэт Анна Логвинова, например, влюбилась в работы Господинова благодаря его стихотворению «Кролик любви»: оно настолько тронуло Анну, что она решила углубиться в его творчество.

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Стихотворение «Кролик любви» — про любовь. Герой ставит жариться кролика на ужин, и в этот момент его женщина уходит, обещая вернуться, но не возвращается. Спустя шесть лет они нечаянно сталкиваются на улице, и она спрашивает, снял ли он уже кролика с плиты. А он ей отвечает: «Нет, кролики ведь довольно жесткие». Это так прекрасно, непосредственно и трогательно, что замирает сердце, — сказала «Известиям» поэт.

Премию Букера автор разделит с переводчиком «Времеубежища» на английский язык — Анджелой Родел из США. Говоря о словесных комбинациях автора, Логвинова советует читать Господинова именно в оригинале — не на английском, а на болгарском языке, потому что «по-болгарски это звучит совсем по-особенному». Сама поэтесса читает «Времеубежище» именно на болгарском, и, по собственному признанию, «сама себе поэтому завидует».

Болгарский писатель Георги Господинов, ставший лауреатом Международной Букеровской премии за роман «Времеубежище» (Time Shelter). Букеровская премия (The International Booker Prize) присуждается в области литературы на английском языке. Обладатель премии получит вознаграждение в размере £50 тыс. ($62 тыс.). По существующим правилам Господинов должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел. EPA/ТАСС

Болгарский писатель Георги Господинов и переводчик книги на английский язык Анджела Родел на награждении Международной Букеровской премии за роман «Времеубежище», 23 мая 2023 года

Фото: TASS/EPA/TOLGA AKMEN

— Мне очень нравится его читать. Он ласково играет и жонглирует словом, понятиями, связанными с культурными ключами и паролями. Он очень красиво пишет на болгарском. Это нельзя передать или перевести именно так же, как написал он, — отмечает она.

Как отмечает литературный критик Андрей Мягков, вышедший в 2012 году «Естественный роман» прошел «более или менее полностью незамеченным». По его мнению, теперь, на фоне победы, Господинова «почитают получше». Наталия Ломыкина добавляет, что роман станет находкой и для молодого поколения, которое пока не знает, что такое ностальгия.

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— Они увидят, как работает механизм превращения любой благой идеи в элемент террора. Вот то самое, что на самом деле можно наблюдать у многих авторов антиутопий. Господинов исходит из идеи о том, что метод лечения с помощью воспоминаний, которые активируют память у людей с Альцгеймером, дают шанс на выздоровление, — это лекарство. Но, как известно, лекарство в одной дозе остается им, а в другой — легко превращается в яд. Это роман-предостережение, — рассуждает критик.

Внежанровый Франкенштейн

По словам Наталии Ломыкиной, Господинов вдохновился на написание книги в 2016 году, увидев в газете заметку о том, что люди с Альцгеймером при столкновении со знакомыми вкусами, запахами, картинками из прошлого вдруг вспоминали целые фрагменты своей жизни.

Фото: Global Look Press/GODONG/Pascal Deloche

В центре сюжета «Времеубежища» — вымышленный медцентр, каждый этаж которого детально воспроизводит различные десятилетия XX века. Учреждение должно помогать страдающим от Альцгеймера пациентам. В какой-то момент всё больше и больше совершенно здоровых людей приходит в центр, чтобы окунуться в то время, которое не застали, спрятаться в воспоминаниях от нелицеприятного настоящего.

Андрей Мягков называет книгу стопроцентным попаданием в ожидания российской публики. По мнению критика, произведение, как и сам автор, для сегодняшней России по-настоящему актуально, а для Букеровской премии это большая редкость ввиду разного культурного и социального контекста книг — победительниц прошлых лет.

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Есть там что-то и от авантюрного романа, и от антиутопии, и романа-размышления а-ля Умберто Эко. Роман предельно просто написан и так же предельно просто читается, но простота там, конечно, обманчивая. Память, национальное начало — все эти темы, которые он в хорошем смысле мусолит в своей книге, для нас давно уже не просто темы, — объяснил Андрей Мягков.

Наталия Ломыкина вторит коллеге: российскому читателю не нужно объяснять, чем именно обеспокоен автор — Болгария и Россия в своем прошлом имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Болгария и Россия
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Господинов доводит идею «лечения прошлым» до абсолюта. Книга заканчивается тем, что по всему миру проходят референдумы, посвященные возвращению в прошлое, страны решают, в какое десятилетие они хотели бы вернуться. Понятно, что согласия они не находят. И Господинов — как рассказчик, писатель и, собственно, герой своей же книги — предостерегает нас. Он вопрошает: «Курильщики, вы рады, что теперь везде можно курить, но вы понимаете, что курить придется с плохим табаком и без фильтра?» То есть, когда люди хотят вернуться в определенное время, они не учитывают, что вернется всё. Что в магазинах не будет брендов, не будет взаимопроникновения границ. И в этом смысле нам очень близка его позиция, — заметила Наталия Ломыкина.

В ходе церемонии награждения в Лондоне писатель подчеркнул, что эта история посвящена «памяти и времени». «Известия» направили запрос самому Георги Господинову с просьбой прокомментировать свой успех и объяснить заложенные в книгу смыслы.

Справка «Известий»

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Помимо работы Георги Господинова, в шорт-лист премии в 2023 году вошли еще пять книг от авторов из Испании, Кот-д'Ивуара, Мексики, Франции и Южной Кореи.

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