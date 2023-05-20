Подъемный экран: Пушной, Большой и новая «Великая»

На more.tv выходит китайский фэнтезийный сериал «Детектив снов» и шоу «Обратный отсчет» с Александром Пушным. На Disney+ стоит посмотреть «Американца китайского происхождения» по одноименному комиксу Джина Луэна Яна, на Netflix покажут «Королеву Шарлотту: История Бриджертонов», а на Wink — сериал-драму «Балет». «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в мае.

«Детектив снов»

16+

more.tv

Китайский сериал рассказывает об успешном детективе Чэн Сы. Ее метод — обращать внимание на неочевидные детали. За свои заслуги она получает повышение, и ее переводят в причудливый город Цзянчэн. Многие местные жители занимаются толкованием снов. На новом месте девушка спасает дочку генерала Байя, которого убивают при загадочных обстоятельствах. Сама Чэн попадает под воздействие неизвестного наркотика и погружается в глубокий сон . Вызволяет ее толкователь Юань Буцзе, который умеет погружаться в сознание людей и видеть их сновидения. Вместе они начинают расследовать серию загадочных убийств, которая держит в страхе весь «город снов».

Новинку можно будет посмотреть с 25 мая.

«Обратный отсчет»

16+

more.tv

Александра Пушного можно назвать любимцем молодежи — многие еще школьниками смотрели популярную передачу «Галилео», в которой он был ведущим. Теперь Пушной ведет телеигру, которая должна проверить участников на сообразительность, скорость и стрессоустойчивость. Победителей ждет приз — 3 млн рублей.

Условия такие: двое гостей должны решать интеллектуальные задачи на время. Когда таймер истекает, счетчик начинает списывать деньги. За неправильные ответы игроки тоже теряют крупную сумму . В финале передачи между участниками устраивают поединок, и победитель заберет всё, что удалось сохранить в предыдущих раундах.

«По правилам и без»

18+

Okko

В 2023 году «По правилам и без» Луи Гарреля победил на престижной французской премии «Сезар» в номинации «Лучший сценарий». Посмотреть картину стоит хотя бы потому, что многие критики называют фильм лучшей режиссерской работой Гарреля, а также чтобы полюбоваться на актерскую игру главного французского секс-символа — Луи исполнил одну из главных ролей.

Абель работает в океанариуме Лиона. Его импульсивная мама Сильвия ведет уроки театрального мастерства в тюрьмах и влюбляется в одного из заключенных — Мишеля. Абель от этого не в восторге и на пару с приятельницей устраивает за ухажером слежку. В итоге их раскрывают, и они вынуждены принять участие в новой афере Мишеля. Отказ грозит смертью.

«Кошка»

18+

Start

Новинка — эксклюзивная премьера онлайн-кинотеатра Start. Режиссером остросюжетного детектива стал Карен Оганесян («Пассажиры», «Игра на выживание»). Главную роль исполнила Анастасия Тодореску, игравшая в предыдущих работах Оганесяна. Также в сериале снялись Алена Хмельницкая, Даниил Воробьев и Екатерина Вилкова.

Оксана Кошкина — следователь по особо важным делам. В Калининграде массово начинают пропадать дети и подростки, и Оксана предполагает, что это не просто совпадения, а целый заговор. Чем дольше она пытается разобраться в странном деле, тем больше она осознает, что преступная схема затронула и ее. Оказывается, в детстве она сама стала жертвой подобной трагедии, но помнит только фрагменты произошедшего. Теперь разгадать череду пропаж — дело принципа.

Премьера состоится 25 мая.

«Блуждающая Земля 2»

16+

Wink

Первая «Блуждающая земля», вышедшая в 2019 году, заработала в общей сложности около $700 млн и заняла пятую строчку в списке самых кассовых китайских фильмов. Приквел собрал в мировом прокате (в основном в Китае) более $600 млн и стал третьим кассовым фильмом 2023 года.

События первого фильма разворачиваются в ближайшем будущем. Солнце вот-вот превратится в красного гиганта и поглотит всю Солнечную систему. Человечество решает сбежать вместе с планетой в открытый космос. Смотреть ленту 2019 года необязательно, потому что «Блуждающая Земля 2» — приквел, рассказывающий о событиях до отлета с Голубой планеты. По сюжету ученые будут противостоять террористам, которые уверены, что спасение людей кроется в цифровом бессмертии.

«Балет»

16+

Wink

Восьмисерийную драму снял Евгений Сангаджиев, работавший над нашумевшим сериалом Happy end. Главные роли исполнили хореограф-режиссер Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова, Маруся Фомина, Игорь Гордин и другие.

По сюжету прима-балерина и хореограф Рута Майерс покинула Россию и обрела мировую известность. Спустя 40 лет она решила вернуться, но не все старые знакомые и бывшие коллеги радушно принимают звезду. И всё равно успех принес плоды — новый директор «главного театра страны» (Федор Бондарчук) пригласил Руту и дал ей возможность поставить любой современный спектакль на его сцене. Но завистники и конкуренты — всегда рядом, а новый худрук — ее бывший возлюбленный.

Первый сезон доступен с 18 мая.

«Мир! Дружба! Жвачка!» 3-й сезон

18+

Premier

В пандемию первый сезон ретросериала стал настолько популярным, что продолжения идут одно за другим. События третьего сезона происходят в 1996 году во время президентских выборов. Главные герои оканчивают школу и пытаются освоиться в непростой взрослой жизни. Перед ними стоит выбор — либо работать на заводе, либо пойти по пути криминала . В это время в Туле появляется новый криминальный авторитет, который хочет превратить город в новую столицу для наркоманов.

«Отчаянная невеста»

18+

KION

Режиссером сериала выступила Анна Зайцева, но свое имя из титров в итоге сняла. Причину скандального поступка Зайцева объяснила в соцсетях: вышедшая на платформе версия отличается от ее варианта.

Алисе 33 года, и у нее никак не получается завести серьезные отношения. Ее мама, комментируя разрыв пятилетних отношений дочки, считает, что та потратила лучшие годы впустую. Алиса решает заключить с ней пари — за год она должна найти себе мужа и забеременеть. Если она не справится, то придется родить ребенка от сына лучшей подруги мамы, у которого на личном фронте тоже всё не слава богу. Будучи студенткой режиссерского факультета, Алиса хочет снять фильм о поисках будущего мужа. Но для этого ей надо найти такого кандидата, который был бы и идеалом мужчины, и интересным киноперсонажем.

«Наследники» 4-й сезон

18+

«Амедиатека»

«Наследники» уже успели получить несколько престижных наград: премию Британской академии телевидения, «Золотой глобус» и «Эмми» за лучший драматический телесериал . Четвертый сезон станет для «Наследников» последним, и заключительные эпизоды покажут в мае.

В центре сюжета — пожилой и успешный бизнесмен Логан Рой, которому принадлежит один из крупнейших медийных конгломератов страны. Здоровье начинает подводить богача, и он вынужден думать о наследниках. На его бизнес претендуют сразу четверо детей Логана, которые готовы пойти по головам, чтобы заполучить власть и влияние. В финальных сериях зрители увидят конец истории Логана.

«Шабабники»

18+

«Амедиатека»

«Шабабники» — проект Израиля, и у себя на родине сериал выступил очень хорошо. Его впервые представили на Европейском кинофестивале в Иерусалиме, после чего лента заработала популярность зрителей и получила награды от Израильской академии кино и телевидения за лучший комедийный сериал, сценарий и режиссуру.

По сюжету четверо молодых людей — члены элитарной ультраортодоксальной ешивы (религиозной общины). Парни не готовы полностью посвятить себя консервативным традициям, а потому решают жить на два мира — один подчиняется строгим правилам, а другой полон веселья, красивых девушек и безумных поступков. Вопрос в том, смогут ли они усидеть на двух стульях.

«Единорог: Вечные воины»

16+

Adult Swim

Геннадий Тартаковский уже подарил зрителям анимационные сериалы-хиты «Самурай Джек», «Первобытный», «Суперкрошки», «Лаборатория Декстера» и серию полнометражных мультфильмов «Монстры на каникулах». Идею «Единорога» он придумал еще 20 лет назад, но никак не мог найти анимационную студию, которая бы взялась за проект.

События шоу происходят во времена промышленной революции в Лондоне. Главные герои — космический монах, воин-эльф и могущественная колдунья. Каждый вселяется в подростка, и, объединившись, они должны противостоять силам зла.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

18+

Netflix

Это приквел «Бриджертонов», рассказывающий о молодости королевы Шарлотты. Однако претендовать на историческую достоверность, даже условную, сериал не может — многих персонажей сыграли темнокожие актеры, а подлинная история Шарлотты и Георга отличается от того, что показали в картине.

Шарлотта прибывает в Великобританию, чтобы ее выдали замуж за короля Георга III. Сначала девушка надеется, что ей удастся избежать брака по расчету, но начинает симпатизировать будущему мужу после первой встречи — он хорош собой, образован и мил. Неожиданно Георг исчезает, и теперь Шарлотте придется разобраться, что случилось с ее избранником.

«Сантехники Белого дома»

18+

HBO

Мини-сериал снял Дэвид Мэндел, он писал сценарии к «Симпсонам» и «Евротуру». Продюсерами стали Алекс Грегори и Питер Хайк (оба были режиссерами сериала «Вице-президент»). В основу картины легли события уотергейтского скандала, в результате которого Ричард Никсон ушел в отставку. А сценарий писался на основе воспоминаний адвоката Эгиля Крога, работавшего в администрации президента.

Сюжет рассказывает о двух бывших агентах ЦРУ и ФБР Говарде Ханте (Вуди Харрельсон) и Гордоне Линди (Джастин Теру) — «сантехниках Белого дома». Это была группа оперативников, которым поручили выявить причины утечки информации о национальной безопасности и разработать планы уотергейтских краж для администрации Ричарда Никсона.

«Американец китайского происхождения»

16+

Disney+

Одноименный графический роман Джина Луэна Яна получил в 2007 году самую престижную награду в сфере комиксов — премию Айснера. В сериале-экранизации снялись сразу три звезды оскароносного хита «Всё везде и сразу» — Мишель Йео, Ке Хюи Куан и Стефани Сюй. А в числе режиссеров — Люси Лью («Убить Билла», «Секс в большом городе», «Счастливое число Слевина») и Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

Главный герой — школьник Цзинь Ван, который не хочет принимать свои китайские корни. Но всё меняется, когда в его классе появляется новый ученик, приехавший по обмену. После знакомства с ним Ван оказывается втянут в противостояние между богами китайской мифологии.

Цифровая премьера состоится 24 мая.

«Air: Большой прыжок»

18+

Amazon Prime Video

Режиссером и продюсером спортивной драмы выступил лауреат двух премий «Оскар» Бен Аффлек. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина и другие. Картина рассказывает о знаменитой сделке производителей обуви Nike с восходящей звездой Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

События разворачиваются в 1980-е. На тот момент Nike уступала позиции конкурентам — Adidas и Converse. Дела идут неважно — продажи падают, а экономический рост остановился. Глава баскетбольного отдела компании Сонни Ваккаро решает пойти ва-банк и создать лучшие ботинки для баскетболистов. Его выбор падает на начинающего, но подающего большие надежды игрока Майкла Джордана. Сонни должен любой ценой подписать с ним контракт.

«Великая» 3-й сезон

16+

Hulu

Первые два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 годах, а вот продолжения пришлось подождать. Роль Екатерины Великой вновь исполнила Эль Фаннинг, а Петра III сыграл Николас Холт. Прошлые сезоны получили преимущественно положительные отзывы критиков, а в 2022 году проект номинировали на «Золотой глобус» и «Эмми».

В новом сезоне пара правителей пытается наладить отношения и укрепить брак после неудачной попытки Екатерины убить Петра. Для этого они посещают брачные консультации. Параллельно они продолжают крутить интриги и бороться за власть. Екатерина будет самостоятельно улучшать положение Российской империи на мировой арене. В это же время против них планируется восстание.

«Укрытие»

18+

Apple TV+

Антиутопический сериал сняли по мотивам книг Хью Хауи Silo (в оригинале шоу носит такое же название). Режиссеры — Мортен Тильдум («Игра в имитацию») и Дэвид Семел («Ганнибал», «Американская история ужасов», «Доктор Хаус»). Главную роль исполнила Ребекка Фергюссон, игравшая в «Дюне». Новинка сочетает в себе элементы «Безумного Макса» и «Матрицы», а местами напоминает вселенную популярной видеоигры Fallout.