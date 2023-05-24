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Болгарский писатель получил Букеровскую премию за роман «Времеубежище»

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Поэт и прозаик Георги Господинов из Болгарии стал обладателем Международной Букеровской премии 2023. Об этом во вторник, 23 мая, объявили на торжественной церемонии в Лондоне.

Писателя наградили за роман «Времеубежище». Сам Господинов назвал произведение историей о «памяти и времени», «милитаризации ностальгии».

«Я родом из системы, которая во времена коммунизма продавала «светлое будущее». Сейчас иные ставки, и популисты продают «светлое прошлое». Я на своей шкуре знаю, что и одно, и другое — чеки без покрытия, они ничем не обеспечены», — поделился автор.

Сюжет книги посвящен вымышленной клинике «Лечение прошлым», каждый этаж которой детально воспроизводит разные периоды XX века. Изначально центр создавался для помощи пациентам с болезнью Альцгеймера, однако со временем он начал привлекать всё больше здоровых людей, желающих спрятаться среди воспоминаний от неопределенности завтрашнего дня.

Отмечается, что лауреат премии должен будет разделить денежный приз с переводчиком книги, которым выступила Анджела Родел из США. Ранее произведения на болгарском языке не номинировалась на Букеровскую премию. Кроме того, «Времеубежище» стал первым романом Господинова, опубликованным в Великобритании.

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Помимо работы Георги Господинова, в шорт-лист премии в 2023 году вошли еще пять книг от авторов из Испании, Кот-д'Ивуара, Мексики, Франции и Южной Кореи.

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В октябре минувшего года писатель из Шри-Ланки Шехан Карунтилака получил Букеровскую премию за роман «Семь лун Маали Алмейды». Произведение повествует о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды, у которого после смерти есть семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку.

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