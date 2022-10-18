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Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию по литературе

Шехан Карунтилака из Шри-Ланки получил Букеровскую премию за роман «Семь лун Маали Алмейды»
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Фото: The Booker Prizes
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Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунтилака стал обладателем Букеровской премии по литературе за роман «Семь лун Маали Алмейды» (The Seven Moons of Maali Almeida). Решение жюри было объявлено и опубликовано на официальном сайте премии вечером 17 октября.

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Букеровская премия, являясь одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, была вручена победителю британской королевой-консортом Камиллой. В качестве денежного приза Карунтилака получит £50 тыс. ($57 тыс.).

Роман Карунтилаки повествует о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды, у которого после смерти есть семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку.

Председатель жюри, британский искусствовед и писатель Нил Макгрегор, объявляя имя победителя, назвал произведение «метафизическим триллером, загробным нуаром, который растворяет границы не только разных жанров, но также жизни и смерти, тела и души, Востока и Запада».

Макгрегор добавил, что роман, рассказывающий о «кровавых ужасах гражданской войны в Шри-Ланке», позволяет читателю открыть также «нежность и красоту, любовь и верность, стремление к идеалу, который оправдывает каждую человеческую жизнь».

Ежегодная Букеровская премия присуждается художественному произведению, написанному на английском языке и опубликованному в Великобритании и Ирландии. В этом году победителя выбирали из 169 произведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2021 года. В финальный список премии вошли лишь шесть работ.

Ранее, в мае, Индийская писательница Гитанджали Шри получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Могила из песка» (Tomb of Sand). Эта книга стала первой, переведенной с хинди и получившей данную литературную премию.

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — £50 тыс., которые делятся поровну между автором и переводчиком.

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