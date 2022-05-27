Гитанджали Шри из Индии получила Международную Букеровскую премию

Индийская писательница Гитанджали Шри получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Могила из песка» (Tomb of Sand). Об этом объявил на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

Это первая книга, переведенная с хинди, которая смогла получить данную литературную премию.

В основе произведения — история 80-летней женщины, которая переживает утрату мужа. Она сталкивается с непониманием дочери и отправляется в Пакистан, где вспоминает болезненное разделение страны, но в итоге находит новые источники для жизни.

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость «Могилы из песка», многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал выбор жюри Уайн.

Всего в шорт-лист премии входили шесть авторов, из них пятеро — женщины. Так, кроме Шри на премию претендовали полька Ольга Токарчук («Книга Иакова»), японка Миэко Каваками («Небеса»), аргентинка Клаудиа Пиньейро («Елена знает»), писательница из Южной Кореи Бора Чунг («Проклятый кролик»), а также норвежец Юн Фоссе с книгой «Септология VI–VII».

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Она вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — £50 тыс., которые делятся поровну между автором и переводчиком.

В ноябре 2021 года южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию по литературе за роман «Обещание» (The Promise).

Роман Гэлгута — эпическая сага об апартеиде в Южной Африке. События в стране переплетены с жизнью нескольких членов одной белой семьи фермеров. Сюжет разворачивается вокруг завещания главы семейства, который оставляет дом и землю чернокожей служанке. Дети с последней волей отца не согласны и выполнять ее не спешат.