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Писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию за роман «Обещание»

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Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию по литературе за роман «Обещание» (The Promise). Об этом объявили в среду, 3 ноября, на торжественной церемонии в Лондоне.

«Я хотел бы принять эту награду от имени всех писателей, известных и неизвестных, от всего замечательного континента, частью которого я являюсь», — сказал Гэлгут на церемонии.

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Роман Гэлгута — эпическая сага об апартеиде в Южной Африке. События в стране переплетены с жизнью нескольких членов одной белой семьи фермеров. Сюжет разворачивается вокруг завещания главы семейства, который оставляет дом и землю чернокожей служанке. Дети с последней волей отца не согласны и выполнять ее не спешат.

Автор признался, что тема «Обещания» — время. Впервые идея романа возникла у него после разговора с другом, последним оставшимся в живых представителем своей семьи. Он рассказал Гэлгуту о похоронах всех членов своей семьи: матери, отца, брата и сестры. Размышления об этом привели писателя к появлению книги.

«Он обладает невероятной оригинальностью и текучестью повествования», — высказалась о романе-победителе Майя Ясанофф, председатель жюри Букеровской премии.

Дэймон Гэлгут — писатель и драматург, живет в Кейптауне, является автором девяти романов, два из которых попадали в короткий список Букеровской премии в 2003 году — «Добрый доктор» (The Good Doctor) и в 2010-м — «В незнакомой комнате» (Strange Room).

В истории Букеровской премии Гэлгут стал третьим представителем ЮАР, получившим престижную премию. В 1974 году ее завоевала Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), в 1983 и 1999 годах — Джон Максвелл Кутзее.

В шорт-лист претендентов на премию из 158 конкурсантов вместе с Гэлгутом также вошли Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).

Лауреатом Международной Букеровской премии 2020 года стал французский писатель Давид Диоп за роман «Ночью любая кровь черна» (At Night All Blood is Black). Его книга рассказывает о временах Первой мировой войны и колониального господства.

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