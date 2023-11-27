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Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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В секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта погибло более 16 тыс. человек. Об этом 27 ноября сообщила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла.

Она также заявила телеканалу Al Hadath, что число раненых в регионе возросло до 35 тыс. человек.

До этого, 23 ноября, правительство сектора Газа сообщило, что число погибших в секторе Газа с начала обстрелов Израиля возросло до 14 854 человек, среди них 6150 детей.

По последним данным, с израильской стороны число погибших составляет около 1,4 тыс. человек.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

23 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников радикального движения ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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