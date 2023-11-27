Жесткий иск: почему суд может вернуть заявление о банкротстве СПБ Биржи

Заявление о банкротстве СПБ Биржи суд, если вообще возьмется за это дело, скорее всего, вернет , поскольку за 15 дней до него не было подано уведомление о несостоятельности в Единый реестр сведений о банкротах. Об этом «Известиям» рассказали юристы. В картотеке арбитражных дел появилось заявление о несостоятельности от имени площадки, однако ее пресс-служба 27 ноября это опровергла , сообщив об устойчивом финансовом состоянии, несмотря на попадание под санкции. На этих новостях акции СПБ Биржи обвалились на 35% , но затем отыграли большую часть падения. Кто на самом деле подал заявление в Арбитражный суд и была ли попытка заработать на падении акций — в материале «Известий».

Кто подал заявление о банкротстве СПБ Биржи

Заявление от имени СПБ Биржи о банкротстве площадки зарегистрировано 24 ноября . СМИ обратили внимание на то, что оно появилось в картотеке арбитражных дел 27 ноября. Однако в пресс-службе СПБ Биржи заявили, что не подавали документы на банкротство. Площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков несостоятельности нет , подчеркнули там.

Дело в картотеке суда могло появиться несколькими способами , рассказал «Известиям» ведущий юрист практики «Сопровождение процедур банкротства и Антикризисный консалтинг» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Камбулат Карашев.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Первый способ — заявление о банкротстве подано в суд от имени ПАО «СПБ Биржа». При этом инициатором может быть кто угодно, даже неуполномоченное лицо . При формировании карточки дела полномочия не проверяются, это делают позже, — пояснил он.

Заявление СПБ Биржи еще не принято к производству, заявили «Известиям» в Арбитражном суде Москвы (именно туда поступило заявление). Там подчеркнули: сейчас документ находится у судьи на рассмотрении, вопрос выясняется.

Другой вариант появления заявления — работник Арбитражного суда мог по ошибке внести данные биржи в карточку дела, например перепутав цифру в номере налогоплательщика (ИНН), а все остальные данные заполнились автоматически из ЕГРЮЛ , добавил Камбулат Карашев.

Без опубликованного судебного акта по одной только информации в картотеке арбитражных дел наверняка узнать, кто подал заявление, нельзя , сказал юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Никита Суклин. Он отметил: хотя формально из карточки дела следует, что заявление подала сама СПБ Биржа, нужно учитывать, что информация на сайте по каким-либо причинам может быть заполнена некорректно . Иными словами, документ мог быть подан от лица СПБ Биржи, но на самом деле человек не имел никакого отношения к площадке.

Зачем нужно информировать Федресурс о банкротстве

Применительно к юридическим лицам существует правило: когда должник или кредитор подают заявление о банкротстве в суд, они также обязаны разместить эту информацию на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурсе), отметил адвокат Pen&Paper Денис Драгунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По состоянию на 13:37 мск 27 ноября в Федресурсе в карточке лица ПАО «СПб Биржа» нет сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве , сказал «Известиям» заместитель руководителя Федресурса Сергей Тилькунов.

— В соответствии с Законом о банкротстве опубликовать такое сообщение необходимо не менее чем за 15 календарных дней до даты обращения в суд . По истечении 30 дней со дня опубликования указанного уведомления сведения, содержащиеся в нем, утрачивают силу, — добавил Сергей Тилькунов.

Как акции СПБ Биржи отреагировали на новости о ее банкротстве

Фондовый рынок нервно отреагировал на новости о предполагаемом банкротстве СПБ Биржи . Они вызвали доверие, поскольку в начале ноября площадка попала под санкции США, что значительно затрудняет ведение ее основного бизнеса — торговлю иностранными ценными бумагами. После этого операции с ними до сих пор не возобновились.

На фоне новостей 27 ноября акции СПБ Биржи обвалились на 35% (на торгах на Мосбирже), до 63,8 рубля. Из-за того что бумаги потеряли в цене более 20% за 10 минут, пришлось перевести торги ими в режим дискретного аукциона — фактически это приостановка операций в режиме реального времени (сделки проводятся с некоторой задержкой, чтобы стабилизировать цену).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После официальных заявлений СПБ Биржи и возобновления торгов в обычном режиме стоимость ее акций начала восстанавливаться . В середине дня они торговались около 89–90 рублей, то есть на 10% ниже, чем до новостей о банкротстве.

Возможно, кто-то направил в суд заявление якобы от имени СПБ Биржи, имея намерение заработать на просадке акций , предположил руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов. Он подчеркнул: цена бумаг резко упала после появления информации о подаче заявления, а после опровержения вновь выросла. Тот, кто купил бумаги в момент максимальной просадки, а затем продал после возобновления торгов, мог получить хорошую прибыль .

«Известия» направили запрос в ЦБ о том, планирует ли регулятор инициировать разбирательство на предмет манипулирования на рынке ценных бумаг.

В условиях остановки торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже любые негативные заявления будут отыгрываться распродажами , отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он добавил: реакция котировок на сообщения о возможном банкротстве была вполне адекватной — инвесторы стали активно избавляться от акций.

— Дальнейшее развитие ситуации зависит от реальной финансовой стабильности биржи , а также от того, как быстро будет уточнена информация о ее финансовом положении. Прогнозы могут быть непредсказуемыми до получения достоверных данных, — сказал Ярослав Кабаков.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Что дальше будет с иском СПБ Биржи

У суда есть пять рабочих дней, что отреагировать на поступившее заявление , напомнил Камбулат Карашев из компании «Лемчик, Крупский и Партнеры». Оно может быть принято к рассмотрению, оставлено без движения (если что-то заявитель забыл приложить из документов), возвращено, либо суд может отказать в принятии заявления.

— Если при формировании карточки дела не было ошибки и заявление действительно подано в отношении биржи, то суд, вероятнее всего, на этой неделе вернет заявление по причине отсутствия опубликованного сообщения в Федресурсе , — подчеркнул Камбулат Карашев.

Можно предположить, что заявление о банкротстве будет возвращено, подтвердил Никита Суклин из «Юков и партнеры». По его словам, на уровне Верховного суда есть устоявшаяся судебная практика: при отсутствии предварительной публикации на Федресурсе заявление о признании должника банкротом подлежит возвращению.