При шторме в Краснодарском крае погиб еще один человек

Число погибших при шторме в Краснодарском крае возросло до двух человек, об этом 27 ноября сообщили в экстренных службах региона.

Тело погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске.

«Мужчину обнаружили погибшим в Новороссийске», — цитирует представителя экстренных структур ТАСС.

В этот же день о гибели как минимум одного человека сообщал источник «Известий». По его словам, тело нашли в районе Приморской улицы в Сочи.

Позже эту информацию подтвердил оперативный штаб Краснодарского края.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Без света на полуострове остается более 400 тыс. человек.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. Ранее в понедельник сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.

Известно, что из-за удара стихии 26 ноября также произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста. Под напором шквалистого ветра упали деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс.