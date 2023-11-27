Власти подтвердили гибель одного человека во время шторма в Сочи

Тело одного погибшего найдено во время шторма в Сочи, сообщается 27 ноября в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день о гибели как минимум одного человека сообщал источник «Известий». По его словам, тело нашли в районе Приморской улицы.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где к настоящему моменту также известно об одном погибшем мужчине, 10 человек пострадали. Там, согласно последним данным, без света остается более 400 тыс. человек. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. Ранее в понедельник сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.

Известно, что из-за удара стихии 26 ноября также произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста. Под напором шквалистого ветра упали деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс.

В связи с ситуацией в «Российских железных дорогах» (РЖД) создан оперативный штаб. В ликвидации последствий стихии участвует около 150 железнодорожников, которые восстанавливают контактную сеть и проводят расчистку полотна. К месту ЧП направлены противоразмывные поезда, при этом шторм еще продолжается, что осложняет проведение работ.