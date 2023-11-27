Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км
Сюжет:

Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений

0
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. Об этом 27 ноября «Известиям» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям является 27 ноября.

«Самый сложный день — это сегодня, понедельник. Он тревожный и опасный с точки зрения метеорических условий. Нельзя сказать, что быстро улучшится ситуация на юге европейской России. Ветер будет до 25 м/с, в среду даже до 26 м/с. И осадки еще будут, но интенсивность их будет постепенно уменьшаться. Самая опасная ситуация именно сегодня и в Крыму, и в Краснодарском крае, и в Ставропольском крае, и в республиках Северного Кавказа, и в Дагестане, Северной Осетии — усиление ветра до 30 м/с», — сказал он.

Вильфанд рассказал, что это связано с противостоянием двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разным температурным режимом.

«Можно сравнить с Балаклавской катастрофой, когда и английские, и французские, и турецкие флоты тонули, это было во время Крымской войны, это был Балаклавский шторм. Это начало 1850-х годов. Тогда произошло событие, которое дало толчок развитию синоптической метеорологии. Начали анализировать, с чем был связан этот шторм. Пожалуй, это можно сравнить с этой ситуацией, это было 170 лет назад», — сказал специалист.

Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань
В Москве ждут «черные метели» и ледяные дожди

Ранее в этот день замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023