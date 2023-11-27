Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений

Шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. Об этом 27 ноября «Известиям» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям является 27 ноября.

«Самый сложный день — это сегодня, понедельник. Он тревожный и опасный с точки зрения метеорических условий. Нельзя сказать, что быстро улучшится ситуация на юге европейской России. Ветер будет до 25 м/с, в среду даже до 26 м/с. И осадки еще будут, но интенсивность их будет постепенно уменьшаться. Самая опасная ситуация именно сегодня и в Крыму, и в Краснодарском крае, и в Ставропольском крае, и в республиках Северного Кавказа, и в Дагестане, Северной Осетии — усиление ветра до 30 м/с», — сказал он.

Вильфанд рассказал, что это связано с противостоянием двух воздушных масс с разными физическими свойствами, с разным температурным режимом.

«Можно сравнить с Балаклавской катастрофой, когда и английские, и французские, и турецкие флоты тонули, это было во время Крымской войны, это был Балаклавский шторм. Это начало 1850-х годов. Тогда произошло событие, которое дало толчок развитию синоптической метеорологии. Начали анализировать, с чем был связан этот шторм. Пожалуй, это можно сравнить с этой ситуацией, это было 170 лет назад», — сказал специалист.

Ранее в этот день замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.