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Во время шторма в Симферополе и Евпатории пострадали шесть человек

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Фото: МЧС РФ
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Во время шторма в Симферополе и Евпатории пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы, четверо получили амбулаторную помощь. Об этом 27 ноября сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Отмечается, что всего эвакуировано 277 человек, включая 41 ребенка. Сейчас действуют два пункта временного размещения, еще два находятся в готовности. Все медицинские учреждения функционируют.

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Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что три человека получили травмы в городе во время штормового ветра. Кроме того, в Севастополе зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств.

26 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что около 500 тыс. жителей республики остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Тогда же Развожаев сообщил, что в Севастополе остановлено движение троллейбусов с 23:00 мск в воскресенье.

Кроме того, 26 ноября в подтопленный район Евпатории направили аэромобильную группировку МЧС России.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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