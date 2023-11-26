МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории

Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Туда выдвинулись 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами ведомства. В готовность приведены два пункта временного размещения.

Советник главы республики Олег Крючков уточнял, что в Евпатории из домов уже эвакуировано 150 человек, из них 100 разместили в гостиницах, а остальные остались у родственников.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб. Отмечаются перебои в электроснабжении.

27 ноября в республике объявлено нерабочим днем на фоне непогоды.