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МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории

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Фото: соцсети
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Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Туда выдвинулись 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами ведомства. В готовность приведены два пункта временного размещения.

Советник главы республики Олег Крючков уточнял, что в Евпатории из домов уже эвакуировано 150 человек, из них 100 разместили в гостиницах, а остальные остались у родственников.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождя и ветра, скорость которого достигает 40 м/с. Создан оперативный штаб. Отмечаются перебои в электроснабжении.

27 ноября в республике объявлено нерабочим днем на фоне непогоды.

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