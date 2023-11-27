Три человека получили травмы из-за шторма в Севастополе

Три человека получили травмы в Севастополе во время штормового ветра. Об этом 27 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы», — отметил он.

Губернатор также заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, еще впереди, ночью возможна минусовая температура.

Развожаев добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, капитальная уборка в Севастополе начнется после пика шторма.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем.

В тот же день сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказалось заблокировано 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.

В крымском городе Евпатория началась эвакуация домов после подтопления со стороны моря. Согласно сообщению советника главы республики Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.