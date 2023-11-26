В Севастополе остановили движение троллейбусов из-за шторма

В Севастополе остановлено движение троллейбусов с 23:00 мск в воскресенье. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев также отметил, что в городе в некоторых районах нет электричества.

«Прошу набраться терпения. Бригады работают с вышек, когда нет порывов ветра. Иначе это просто опасно для жизни специалистов», — написал губернатор.

Из-за обрывов контактной сети и во избежание пробок с 23:00 не будут ходить троллейбусы, добавил он.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что из-за шторма в поселке Героевское на берегу Керченского пролива оказались заблокированы 40 домов. Уровень воды в море значительно вырос, из-за этого частично оказались затопленными дороги, смывает городские пляжи. В Керчи частично затоплена городская набережная. Также отрезано несколько маленьких районов от города.

В тот же день в крымском городе Евпатория началась эвакуация домов после подтопления со стороны моря. Согласно сообщению советника главы республики Олега Крючкова, всех эвакуированных будут размещать в пансионатах и санаториях. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о создании оперативного штаба.