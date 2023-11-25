На улицы Тель-Авива вышли тысячи требующих освобождения заложников протестующих

Десятки тысяч протестующих на улицах Тель-Авива в Израиле требуют освобождения заложников. Об этом 25 ноября сообщает портал Ynet.

«Десятки тысяч человек участвуют в митинге на площади Похищенных в Тель-Авиве и требуют освобождения всех похищенных», — говорится в сообщении.

Сама акция носит название «50 дней ада — не останавливайтесь, пока все не вернутся».

Ранее в этот день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» приняло решение отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарных грузов на территорию анклава. Изначально планировалось передать Красному Кресту 14 заложников. Израильская армия сообщила о намерении возобновить операцию в Газе, если ХАМАС не передаст вторую группу заложников до полуночи.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября, тогда же палестинским движением была освобождена первая партия заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.