СМИ сообщило об уходе израильских сил из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Израильские силы покинули больницу «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, заявил 24 ноября корреспондент телеканала Al Jazeera.
По словам журналиста, израильские силовики перед уходом взорвали оборудование в больнице.
«Израильские силы покинули медицинский комплекс «Аш-Шифа» <...> Перед уходом из больницы «Аш-Шифа» оккупант (израильские войска. — Ред.) взорвал оборудование больницы, включая электрогенераторы, кислородные насосы и рентгеновские аппараты», — сказано в сообщении.
15 ноября генеральный директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут сообщил, что израильские силы вторглись в больницу «Аш-Шифа» и атаковали пациентов. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применяла боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.
До этого ЦАХАЛ сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.
По информации армии Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.
12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.