Реклама
Прямой эфир
Мир
Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия
Политика
Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС
Общество
РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве 27 ноября
Интернет и технологии
Путин призвал минимизировать бюрократию в сфере развития ИИ
Интернет и технологии
Глава РФПИ указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS3
Интернет и технологии
Песков назвал проблемой для мировой политики появление дипфейков
Интернет и технологии
Путин назвал опасной монополию западных платформ ИИ в РФ
Мир
Посол Финляндии проинформировал МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты
Армия
Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ
Экономика
Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Мир
Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето
Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза
Сюжет:

СМИ сообщило об уходе израильских сил из больницы «Аш-Шифа» в Газе

Al Jazeera: силы Израиля ушли из больницы «Аш-Шифа» в Газе, взорвав оборудование
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские силы покинули больницу «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, заявил 24 ноября корреспондент телеканала Al Jazeera.

По словам журналиста, израильские силовики перед уходом взорвали оборудование в больнице.

«Израильские силы покинули медицинский комплекс «Аш-Шифа» <...> Перед уходом из больницы «Аш-Шифа» оккупант (израильские войска. — Ред.) взорвал оборудование больницы, включая электрогенераторы, кислородные насосы и рентгеновские аппараты», — сказано в сообщении.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
Репортаж «Известий» о том, как палестинцы в секторе Газа живут под постоянными обстрелами

15 ноября генеральный директор больниц сектора Газа Мухаммад Закут сообщил, что израильские силы вторглись в больницу «Аш-Шифа» и атаковали пациентов. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применяла боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

До этого ЦАХАЛ сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в медцентре «Аш-Шифа», стремясь не навредить гражданскому населению.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023