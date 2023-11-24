Как россиянам попасть в Финляндию после закрытия границ

Правительство Финляндии 24 ноября заявило о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, за исключением самого северного — «Райя-Йоосеппи». В качестве причины в Хельсинки назвали неконтролируемый приток мигрантов. Как россияне смогут попасть в Финляндию в случае полного закрытия границы, выясняли «Известия».

Что происходит на границе с Финляндией

Всего на границе с Финляндией расположено восемь пропускных пунктов. Со слов финского министра внутренних дел Мари Рантанен, государство закроет последний работающий КПП, если РФ продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы».

По утверждению главы МВД Финляндии, российские пограничники якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран «без надлежащих документов», которые используют Россию как транзит в страны Европы.

Премьер-министр республики Петтери Орпо, в свою очередь, отметил, что Хельсинки готов пойти на дополнительные меры, если закрытие погранпереходов будет неэффективным.

24 ноября временно прекратили работу три КПП — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо», расположенные на северо-востоке страны.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе — «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Именно через них осуществлялось подавляющее число грузоперевозок. Также этими переходами пользовались большинство российских и финских граждан.

КПП могут открыть до католического Рождества

Как уточнил заместитель начальника пограничной службы контр-адмирал Маркку Хассинен, пока погранпереходы будут закрыты до 23 декабря.

«Срок около месяца является правильным, учитывая жесткие ограничения», — объяснил Хассинен это решение.

Он добавил, что практические последствия закрытия пунктов пропуска постоянно оцениваются и принимаются соответствующие решения.

При этом, как сообщила финская телекомпания Yle, все пункты пропуска на границе с Россией могут открыться еще до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение финских властей, выразил сожаление в связи с планами закрыть границу. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера двусторонних отношений».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

Какие правила въезда в Финляндию для россиян сейчас

Правила въезда для россиян на территорию соседней республики ужесточились на фоне санкционной политики, проводимой Западом после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Еще в сентябре 2022 года власти Финляндии приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Тогда же было прекращено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и странами Евросоюза (ЕС).

Через внешние границы Шенгенской зоны сейчас пропускают только путешественников, которые направляются транзитом в государства вне зоны. Остальным нужны особые основания для въезда. Например, работа, учеба, посещение родственников. Подробные требования опубликованы на портале пограничного контроля Финляндии.

В случае же закрытия КПП на российско-финской границе, россиянам, чтобы попасть в Финляндию, придется делать дополнительный крюк в примерно 900 км., планируя вылет из других стран Шенгенской зоны.

Ранее «Известия» показали обстановку на погранпереходе «Люття».